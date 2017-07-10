Хамес и Мората вернулись в распоряжение "Реала"

Игроки мадридского "Реала" Хамес Родригес и Альваро Мората, выразившие желание сменить команду в текущее трансферное окно, были вынуждены вернуться в распоряжение своего клуба.

Как информирует Marca, уже завтра, футболисты, которые так и не смогли, несмотря на свое желание, сменить клубную прописку, могут отправиться вместе со своими партнерами по команде в турне по Соединенным Штатам Америки.

Напомним, Хамес был близок к переходу в "Баварию". | soccernews.ru