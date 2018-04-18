Хамес: "Игры против "Реала" будут для меня особенными"

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Хамес Родригес высказался о предстоящих матчах своей команды против мадридского "Реала" в рамках полуфинала Лиги Чемпионов.

" Для меня эти игры будут особенными. Я играл там на протяжении трех лет, и я был очень доволен всем, особенно друзьями, которыми я обзавелся. У меня остались хорошие воспоминания о том времени ", - цитирует 26-летнего хавбека AS.

Напомним, за "Баварию" Хамес выступает на правах аренды. Контракт колумбийца принадлежит "Реалу".

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