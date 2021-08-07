Хамес: "Месси должен перейти в "Ювентус", чтобы играть с Роналду"

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Хамес: "Месси должен перейти в "Ювентус", чтобы играть с Роналду"

Фото инстаграм Хамеса Родригеса

Полузащитник "Эвертона" Хамес Родригес высказался о будущем бывшего форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

"Месси должен перейти в "Ювентус", чтобы играть с Криштиану Роналду. Это будет бомба. Многие болельщики мечтают об этом", - цитирует Хамеса Marca.

Напомним, что 34-летний Месси уже более месяца является свободным агентом. "Барса" объявила об его уходе в четверг вечером.

Фаворитом в гонке за аргентинцем считается ПСЖ, который предлагает ему 50 миллионов евро в год.

Не пропустите: Месси предложили контракт на миллиард евро. | http://soccernews.ru
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