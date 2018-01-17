Хамес: "Мой уход из "Реала" был тяжёлым и грустным"

Теги реал мадридхамес родригесбавария мюнхен

Хамес: "Мой уход из "Реала" был тяжёлым и грустным"Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес рассказал о своем решении покинуть "Реал".

Напомним, что в немецком клубе колумбиец играет на правах аренды.

«Не знаю, было ли у меня взаимопонимание с наставником "Реала" Зиданом. И не знаю, был ли он несправедлив ко мне, но у каждого тренера свои предпочтения. Он был моим футбольным кумиром. Мой уход из "Реала" был тяжёлым и грустным, этот клуб всегда был моей мечтой. Я не могу согласиться со словами о том, что тренировался в "Реале" плохо. Наоборот, я работал вдвое больше. Всегда хочу быть на соответствующем уровне, и совесть моя чиста. Когда я выходил на поле, выкладывался максимально", - сказал он.

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