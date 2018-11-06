Хамес может досрочно вернуться в "Реал"

Хавбек "Баварии" Хамес Родригес зимой может вернуться в "Реал".

Как сообщает Mundo Deportivo, у колумбийца плохие отношения с тренером "Баварии" Нико Ковачем, поэтому игрок хочет перебраться обратно в Испанию.

Напомним, что летом 2017 года "Бавария" арендовала Хамеса на два сезона.

В этом сезоне на счету Хамеса три гола и три ассиста в 15 матчах.

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