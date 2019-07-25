Хамес может оказаться в "Милане"

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Хамес может оказаться в "Милане"

У полузащитника мадридского "Реала" Хамеса Родригеса появился ещё один вариант продолжения карьеры, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, купить звёздного колумбийца может "Милан", который как раз ищет качественного плеймейкера.

Зная о трансферных целях "россонери", агент футболиста Жорже Мендеш предложил услуги своего клиента итальянскому клубу.

Возможное приобретение Хамеса обойдётся "Милану" в 42 миллиона евро. Ранее аналогичную сумму за хавбека отказался платить "Наполи".

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