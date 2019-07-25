Хамес может оказаться в "Милане"
У полузащитника мадридского "Реала" Хамеса Родригеса появился ещё один вариант продолжения карьеры, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, купить звёздного колумбийца может "Милан", который как раз ищет качественного плеймейкера.
Зная о трансферных целях "россонери", агент футболиста Жорже Мендеш предложил услуги своего клиента итальянскому клубу.
Возможное приобретение Хамеса обойдётся "Милану" в 42 миллиона евро. Ранее аналогичную сумму за хавбека отказался платить "Наполи".
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