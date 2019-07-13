Хамес может остаться в "Реале"

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Хамес может остаться в "Реале"

Переход хавбека "Реала" Хамеса Родригеса в "Наполи" под угрозой.

"Главная проблема в переговорах - "Реал". Однако мы не будем уступать и принимать их требования. Мы работаем над усилением состава, покупая и продавая футболистов. Но мы не собираемся совершать ошибки, делая это", - заявил президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис.

Напомним, что "Реал" хочет выручить с продажи игрока не менее 42 миллионов евро.

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