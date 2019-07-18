Хамес может остаться в "Реале", но при одном условии

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Хамес может остаться в "Реале", но при одном условии

Полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес может продолжить выступать за королевский клуб, сообщает AS.

По сведениям издания, тренерский штаб "бланкос" намерен сохранить колумбийца в составе, если из команды уйдёт Иско.

"Реал" готов продать 27-летнего испанца за 80 миллионов евро и ждёт предложений по его трансферу.

Что касается Хамеса, то на него претендуют три клуба - "Наполи", "Атлетико" и ПСЖ. Его можно выкупить за 42 миллиона евро.

Не пропустите: "Реал" выставил ценник на Хамеса для "Атлетико" выше, чем для "Наполи". | http://soccernews.ru
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