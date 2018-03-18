Хамес может перебраться в "Барселону"

Теги бавария мюнхенбарселонареал мадридхамес родригесусман дембеле

Хамес может перебраться в "Барселону"Полузащитник мюнхенской "Баварии" Хамес Родригес, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", может перебраться в каталонскую "Барселону".

Как информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу, в стане чемпионов Германии рассматривают вариант с выкупом контракта 26-летнего хавбека у королевского клуба, чтобы в последующем включить его в возможную сделку по подписанию вингера "сине-гранатовых" Усмана Дембеле.

Напомним, Хамесом интересуется гранд из АПЛ. | soccernews.ru

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