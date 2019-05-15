Хамес может перейти в "Атлетико"

Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к колумбийскому полузащитнику "Реала" Хамесу Родригесу, сообщает OK Diario.

По сведениям издания, на приобретении футболиста настаивает главный тренер мадридцев Диего Симеоне. В данный момент Хамес выступает за "Баварию" на правах аренды. Немецкий клуб может выкупить игрока у "Реала" за 42 миллиона евро, а затем перепродать его в "Атлетико" за 60 миллионов.

В нынешнем сезоне 27-летний Родригес провел за "Баварию" 28 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал шесть результативных передач.

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