Хамес может перейти в клуб из Катара

Фото: инстаграм Хамеса/Автор неизвестен

Колумбийский полузащитник "Эвертона" Хамес Родригес может сменить клубную прописку в ближайшее время.

Как сообщает инсайдер Маттео Моретто, колумбиец близок к переходу в клуб из чемпионата Катара.

По информации источника, он как никогда близок к тому, чтобы покинуть Европу.

Отмечается, что этим клубом станет "Аль-Роян".

Напомним, что в "Эвертон" Хамес перешел летом 2020 года из мадридского "Реала".

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