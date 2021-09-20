Хамес может перейти в клуб из Катара

Теги хамес родригесэвертон

Хамес может перейти в клуб из КатараФото: инстаграм Хамеса/Автор неизвестен

Колумбийский полузащитник "Эвертона" Хамес Родригес может сменить клубную прописку в ближайшее время.

Как сообщает инсайдер Маттео Моретто, колумбиец близок к переходу в клуб из чемпионата Катара.

По информации источника, он как никогда близок к тому, чтобы покинуть Европу.

Отмечается, что этим клубом станет "Аль-Роян".

Напомним, что в "Эвертон" Хамес перешел летом 2020 года из мадридского "Реала".

Также не пропустите: Суд дал УЕФА пять дней, чтобы отменить санкции против Суперлиги. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Победы "Зенита" над "Рубином" и ЦСКА над "Спартаком", ничья "Локомотива" и поражения "Сочи" и "Ростова": все результаты 8-го тура РПЛ

Победы "Зенита" над "Рубином" и ЦСКА над "Спартаком", ничья "Локомотива" и поражения "Сочи" и "Ростова": все результаты 8-го тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов