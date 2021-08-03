Хамес может перейти в португальский топ-клуб

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Хамес может перейти в португальский топ-клуб

Фото: инстаграм Хамеса/Автор неизвестен

"Порту" проявляет интерес к колумбийскому полузащитнику ливерпульского "Эвертона" Хамесу Родригесу, сообщает WinSportsTV.

По сведениям источника, португальский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что хавбек может перейти в "Милан".

В прошлом сезоне 30-летний Родригес провел за "Эвертон" 26 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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