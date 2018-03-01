Хамес может продолжить карьеру в английском топ-клубе

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Хамес Родригес, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", может продолжить карьеру в английском "Ливерпуле".

Так, по сведениям Express, который ссылается на испанскую прессу, чемпионы Германии, зная об интересе "красных" к 26-летнему хавбеку, рассматривают вариант с выкупом контракта колумбийца у королевского клуба с последующей его продажей мерсисайдцам.

В нынешнем сезоне Хамес забил 4 мяча и сделал 8 результативных передач в 25 матчах за "Баварию".

Напомним, Луи Ван Гаал поставил "Баварию" выше "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru