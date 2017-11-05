Хамес может продолжить карьеру в "Барселоне"

Теги бавария мюнхенжорже мендешхамес родригесреал мадридбарселона

Хамес может продолжить карьеру в "Барселоне"Полузащитник мюнхенской "Баварии" Хамес Родригес, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", может продолжить карьеру в каталонской "Барселоне".

Как информирует испанская пресса, агент 26-летнего хавбека Жорже Мендеш, дабы реанимировать карьеру своего клиента, рассматривает вариант, чтобы склонить самый титулованный клуб Германии к приобретению колумбийца за 60 миллионов евро и последующей продаже его "сине-гранатовым" за сумму примерно в 100 миллионов евро.

Напомним, вчера Хамес помог "Баварии" обыграть "Боруссию" (Дортмунд). | soccernews.ru

комментарии
Josep Bartomeu

Да ну!Слишком дорого.Нам бы не дороже 40 миллионов.А остальные деньги пойдут на барахло

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Пьянь

Это бред. Хамес не уровень совершенно.

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