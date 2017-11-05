Хамес может продолжить карьеру в "Барселоне"
Полузащитник мюнхенской "Баварии" Хамес Родригес, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", может продолжить карьеру в каталонской "Барселоне".
Как информирует испанская пресса, агент 26-летнего хавбека Жорже Мендеш, дабы реанимировать карьеру своего клиента, рассматривает вариант, чтобы склонить самый титулованный клуб Германии к приобретению колумбийца за 60 миллионов евро и последующей продаже его "сине-гранатовым" за сумму примерно в 100 миллионов евро.
Напомним, вчера Хамес помог "Баварии" обыграть "Боруссию" (Дортмунд). | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|11
|26
|2
|РБ Лейпциг
|11
|22
|3
|Боруссия Дортмунд
|11
|20
|4
|Шальке
|11
|20
|5
|Хоффенхайм
|11
|19
|6
|Ганновер 96
|11
|18
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|11
|18
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|11
|18
|9
|Байер Леверкузен
|11
|16
|10
|Аугсбург
|11
|16
|11
|Герта
|11
|14
|12
|Штутгарт
|11
|13
|13
|Майнц 05
|11
|12
|14
|Вольфсбург
|11
|11
|15
|Гамбург
|11
|10
|16
|Фрайбург
|11
|8
|17
|Вердер Бремен
|11
|5
|18
|Кельн
|11
|2