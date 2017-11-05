Хамес может продолжить карьеру в "Барселоне"

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Хамес Родригес, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", может продолжить карьеру в каталонской "Барселоне".

Как информирует испанская пресса, агент 26-летнего хавбека Жорже Мендеш, дабы реанимировать карьеру своего клиента, рассматривает вариант, чтобы склонить самый титулованный клуб Германии к приобретению колумбийца за 60 миллионов евро и последующей продаже его "сине-гранатовым" за сумму примерно в 100 миллионов евро.

Напомним, вчера Хамес помог "Баварии" обыграть "Боруссию" (Дортмунд). | soccernews.ru