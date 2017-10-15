Хамес может продолжить карьеру в MLS

Вингер "Баварии" Хамес Родригес попал в сферу интересов клубов MLS, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, игроком интересуются "Орландо Сити" и "Нью-Йорк Сити". Напомним, что права на игрока принадлежат "Реалу".

В нынешнем сезоне Хамес провел 3 игры, отметился одним голом и одной результативной передачей.

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