Хамес может вернуться в "Реал"

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Хамес может вернуться в "Реал"

Фото: инстаграм Хамеса Родригеса/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" может вернуть из "Эвертона" колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, на приобретении футболиста настаивает новый главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти, который ранее работал с хавбеком в "Реале", "Баварии" и "Эвертоне".

29-летний Родригес в минувшем сезоне провел за "Эвертон" 26 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с английским клубом действует до лета 2022 года.

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