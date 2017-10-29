Хамес: "Мы знаем, что "Бавария" сильнее "Селтика", но надо доказать наше превосходство на поле"

Хавбек "Баварии" Хамес Родригес поделился ожиданиями от матча с "Селтиком" в Лиге Чемпионов.

"Конечно, я слышал слухи в СМИ прошлым летом. Видел фотографии Мусса. Без сомнения, это талантливый футболист. Чтобы избежать проблем с "Селтиком" в Глазго, нам надо остановить Дембеле.

Мы знаем, что "Бавария" сильнее "Селтика", но надо доказать наше превосходство на поле. Игра простой не будет, а результат первого матча сейчас совершенно неважен. Думаю, что "Селтик" захочет отомстить" - приводит слова Хамеса Daily Record.

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