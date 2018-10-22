Хамес: "Надеюсь, победа над "Вольфсбургом" поднимет наш боевой дух"

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес подвел итоги матча 8-го тура чемпионата Германии против "Вольфсбурга" (3:1).

По словам футболиста, с этого момента серия неудач для мюнхенского клуба завершилась. П

"Во-первых, хочу поздравить команду, мы были под большим давлением всю игру. Я ожидал, что игроки отдадут все силы клубу, и они сделали это. Мы заслужили победу. Надеюсь, победа над "Вольфсбургом" поднимет наш боевой дух на предстоящие игры. Думаю, это пойдет нам на пользу. Есть плохие игры, а есть хорошие. Плохая фаза уже прошла. Теперь все будет хорошо", - отметил колумбиец.

До матча с "Вольфсбургом" "Бавария" не могла выиграть четыре матча кряду.

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