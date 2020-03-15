Хамес намерен покинуть "Реал"
Колумбийский полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес намерен сменить клуб, сообщает Defensa Central.
По сведениям издания, футболист разочарован количеством практики в королевском клубе и хочет регулярно выходить на поле. "Реал" готов продать хавбека за 50 миллионов евро. Интерес к колумбийцу проявляют "Эвертон" и "Вулверхэмптон".
В нынешнем сезоне 28-летний Родригес провел за "Реал" 13 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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