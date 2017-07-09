Хамес намерен сменить клуб в течение ближайших 48 часов

Полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес намерен сменить команду в течение ближайших 48 часов, информирует football.fr.

По сведениям источника, уже во вторник игроки королевского клуба выйдут из отпуска и начнут подготовку к новому сезону. Поэтому, если до этого времени колумбиец не переберется в новую команду, он будет вынужден присоединиться к подопечным Зинедина Зидана, чего он не желает делать. Ввиду этого, Хамес уже попросил своего агента Жорже Мендеша ускорить переговорные процессы с потенциальными покупателями.

Напомним, Хамес может стать игроком "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru