Хамес намерен вернуться в "Реал"

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Хамес намерен вернуться в "Реал"

Колумбийский полузащитник "Баварии" Хамес Родригес планирует вернуться в "Реал", сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист принял решение покинуть мюнхенский клуб, так как у него проблемы в отношениях с главным тренером Нико Ковачем. 

Таким образом, хавбек летом вернется в "Реал", с которым у него действует контракт до лета 2021 года. Если же Родригес не пригодится "Реалу", то он готов перейти в другой клуб.

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