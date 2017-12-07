Хамес назвал футболиста, который заслуживает выиграть "Золотой мяч"

Хавбек "Баварии" Хамес Родригес поделился мнением о том, кто должен выиграть "Золотой мяч".

"Роналду отлично провел 2017 год, и я рад за него. Это будет его пятый "Золотой мяч", и этим всё сказано. Роналду становится лучше в течение всей своей карьеры, это превратило его в выдающегося футболиста" - приводит слова Хамеса A Bola.

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