Хамес назвал самого беспощадного футболиста в мире

Полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес высказался о своём бывшем партнёре по команде Криштиану Роналду, который с 2018 года выступает за "Ювентус".

"Роналду всегда голоден до голов, он постоянно хочет забивать. Сложно назвать одного лучшего игрока, потому что их много, но я считаю, что Криштиану - самый беспощадный футболист в мире", - приводит слова Хамеса Sportskeeda.

Напомним, что колумбиец и португалец вместе играли за "сливочных" с 2014 по 2018 год.

В течение карьеры 35-летний Роналду забил более 700 голов и отдал более 250 результативных передач.

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