Хамес назвал условие своего возвращения в "Реал"

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Хамес Родригес назвал условие своего возвращения в мадридский "Реал", который владеет правами на него.

Так, по сведениям испанской прессы, 26-летний хавбек вполне будет не против вернуться в королевский клуб уже следующим летом, если его стан к тому времени покинет главный тренер Зинедин Зидан, который в прошлом сезоне мало рассчитывал на колумбийца.

Напомним, будущее Хамеса зависит от "Баварии". | soccernews.ru