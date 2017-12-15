Хамес не думает о возвращении в "Реал"
Полузащитник мюнхенской "Баварии" Хамес Родригес в данный момент не думает о возможности возвращения в мадридский "Реал".
Напомним, что за немецкий гранд колумбиец выступает на правах аренды.
"Возвращение в "Реал"? В данный момент я думаю только о "Баварии". Мой контракт с "Баварией" в силе до конца следующего сезона. Я достойно справляюсь со своими обязанностями и чувствую себя здесь счастливым человеком", — сказал он.
Читайте: Перес может вернуть Хамеса | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|16
|38
|2
|Шальке
|16
|29
|3
|РБ Лейпциг
|16
|28
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|28
|5
|Байер Леверкузен
|16
|27
|6
|Хоффенхайм
|16
|26
|7
|Боруссия Дортмунд
|16
|25
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|16
|25
|9
|Аугсбург
|16
|23
|10
|Ганновер 96
|16
|22
|11
|Герта
|16
|21
|12
|Вольфсбург
|16
|19
|13
|Фрайбург
|16
|18
|14
|Штутгарт
|16
|17
|15
|Майнц 05
|16
|16
|16
|Гамбург
|17
|15
|17
|Вердер Бремен
|16
|14
|18
|Кельн
|16
|3