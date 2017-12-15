Хамес не думает о возвращении в "Реал"

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Хамес Родригес в данный момент не думает о возможности возвращения в мадридский "Реал".

Напомним, что за немецкий гранд колумбиец выступает на правах аренды.

"Возвращение в "Реал"? В данный момент я думаю только о "Баварии". Мой контракт с "Баварией" в силе до конца следующего сезона. Я достойно справляюсь со своими обязанностями и чувствую себя здесь счастливым человеком", — сказал он.

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