Хамес не хочет включать в свой новый контракт пункт о невозможности перехода в будущем в "Барселону"

Полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес своими действиями может вызвать гнев со стороны руководства своего клуба.

Как информирует испанская пресса, "сливочные" намерены настоять на том, чтобы при трансфере 25-летнего хавбека в его новый клуб в контракт футболиста был включен пункт о невозможности его продажи в будущем каталонской "Барселоне". Однако сам колумбиец выступает категорически против такого условия, навязанного со стороны "Реала".

Напомним, королевский клуб исключил из продаж футболки с фамилией Хамеса. | soccernews.ru