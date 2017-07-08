Хамес не хочет включать в свой новый контракт пункт о невозможности перехода в будущем в "Барселону"

Теги реал мадридбарселонахамес родригес

Хамес не хочет включать в свой новый контракт пункт о невозможности перехода в будущем в "Барселону"Полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес своими действиями может вызвать гнев со стороны руководства своего клуба.

Как информирует испанская пресса, "сливочные" намерены настоять на том, чтобы при трансфере 25-летнего хавбека в его новый клуб в контракт футболиста был включен пункт о невозможности его продажи в будущем каталонской "Барселоне". Однако сам колумбиец выступает категорически против такого условия, навязанного со стороны "Реала".

Напомним, королевский клуб исключил из продаж футболки с фамилией Хамеса. | soccernews.ru

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