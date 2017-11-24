Хамес не хочет возвращаться в "Реал"

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Хамес не хочет возвращаться в "Реал"Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Колумбии Хамес Родригес не хочет возвращаться в Мадрид.

О решении футболиста сообщил колумбийский певец Пипе Пелаес, являющийся другом Родригеса.

"В последний раз, когда я задал Хамесу вопрос о "Реале", он ответил, что не хочет возвращаться туда. И больше я ему не задавал вопросов. Лишь спросил, как же будут развиваться события. И Хамес ответил, что не знает, подчеркнув, что может говорить лишь о своём нежелании возвращаться в "Реал", - отметил он.

Сейчас Хамес играет за "Баварию" на правах аренды.

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