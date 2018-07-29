Хамес не исключил подписания долгосрочного контракта с "Баварией"

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Хамес не исключил подписания долгосрочного контракта с "Баварией"Полузащитник мюнхенской "Баварии" Хамес Родригес, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", прокомментировал ситуацию со своим будущим.

"Долгосрочный контракт с "Баварией"? Почему нет? Это вариант, который я могу себе представить. "Бавария" - это большой клуб", - приводит слова 27-летнего хавбека Le 10 Sport.

Аренда колумбийца рассчитана до лета следующего года. По ее окончанию немецкий гранд имеет право выкупить контракт футболиста за 42 миллиона евро.

Напомним, сегодня "Бавария" уступила "Манчестер Сити". | soccernews.ru

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