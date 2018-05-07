Хамес не планирует покидать "Баварию"

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Хамес не планирует покидать "Баварию"

Хавбек "Баварии" Хамес Родригес прокомментировал свое будущее.

"Мои дела в "Баварии" идут хорошо. Здесь сильная лига, а стадионы заполнены. В Германии я посмотрел на футбол под другим углом. Я в порядке и надеюсь остаться здесь. Чувствую себя очень хорошо" - приводит слова Хамеса Goal.com.

Напомним, что у "Баварии" есть право выкупа колумбийца у "Реала" за 42 миллиона евро.

В текущем сезоне Хамес провел 37 матчей за "Баварию", в которых забил 8 голов и отдал 14 ассистов.

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