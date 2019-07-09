Хамес не поехал с "Реалом" на предсезонный сбор



Колумбийский полузащитник "Реала" Хамес Родригес не поехал с клубом на предсезонный сбор, сообщает Marca.

По сведениям издания, в ближайшее время футболист может перейти в другой клуб. Интерес к хавбеку проявляют "Атлетико" и "Наполи".

В последние два сезона 27-летний Родригес играл за "Баварию" на правах аренды. Немецкий клуб имел право выкупить трансфер колумбийца за 42 миллиона евро, но отказался от этого варианта.

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