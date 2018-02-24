Хамес не сыграет с "Гертой"

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес не сыграет в матче 24-го тура чемпионата Германии с "Гертой" из-за травмы икроножной мышцы.

Об этом сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

Кроме того, из-за простуды и желудочной инфекции игру может пропустить Жером Боатенг.

Напомним, что встреча "Баварии" и "Герты" пройдет сегодня, 24 февраля, начало - в 17:30 мск. | http://soccernews.ru