Хамес не сыграет с "Гертой"

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Хамес не сыграет с "Гертой"Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес не сыграет в матче 24-го тура чемпионата Германии с "Гертой" из-за травмы икроножной мышцы.

Об этом сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

Кроме того, из-за простуды и желудочной инфекции игру может пропустить Жером Боатенг. 

Напомним, что встреча "Баварии" и "Герты" пройдет сегодня, 24 февраля, начало - в 17:30 мск. | http://soccernews.ru

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