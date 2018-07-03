Хамес не сыграет в стартовом составе Колумбии в матче с Англией

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Хамес не сыграет в стартовом составе Колумбии в матче с Англией

Стали известны стартовые составы сборных Колумбии и Англии в матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018.

Из-за травмы в запасе остался полузащитник колумбийцев Хамес Родригес.

Колумбия: Оспина, Арьяс, Мина, Д. Санчес, Мохика, К. Санчес, Барриос, Кинтеро, Лерма, Куадрадо, Фалькао.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магир, Триппьер, Хендерсон, Лингард, Алли, Янг, Стерлинг, Кейн.

Матч Колумбия - Англия начнется в 21:0 мск.

Не пропустите: Молодость против опыта: Англия и Колумбия скрестят мечи в 1/8 финала Чемпионата Мира. | http://soccernews.ru

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