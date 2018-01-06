Хамес о Зидане: "В "Реале" я забивал и ассистировал, но у каждого тренера есть свои предпочтения"

Теги реал мадридзинедин зиданхамес родригес

Хамес о Зидане: "В "Реале" я забивал и ассистировал, но у каждого тренера есть свои предпочтения"Полузащитник мюнхенской "Баварии" Хамес Родригес, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", высказался о своих отношениях с главным тренером королевского клуба Зинедином Зиданом.

"У каждого тренера есть свои предпочтения. Я не был одним из его любимых игроков, хотя, когда я играл, я забивал голы и ассистировал. У каждого есть свои предпочтения, и мы должны уважать Зидана", - цитирует 26-летнего хавбека Marca.

Всего в составе "Реала" Хамес забил 36 мячей и сделал 41 результативную передачу в 111 матчах за "Реал".

Напомним, "Adidas" может помочь "Реалу" подписать одну из его трансферных целей. | soccernews.ru

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