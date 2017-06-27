Хамес обойдется "Манчестер Юнайтед" в 80 миллионов евро

Теги реал мадридманчестер юнайтедхамес родригес

Хамес обойдется "Манчестер Юнайтед" в 80 миллионов евро

Колумбийский полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес близок к переходу в "Манчестер Юнайтед", сообщает Sport Mediaset.

По сведениям издания, английский клуб заплатит за футболиста 80 миллионов евро. В борьбе за хавбека манкунианцы сумели опередить ПСЖ, "Милан" и "Интер".

Напомним, что 25-летний Родригес в минувшем сезоне не имел твердого места в составе "Реала", поэтому решил покинуть клуб.

Не пропустите: "Реал" и "Манчестер Юнайтед" достигли предварительной договоренности по трансферу Хамеса. | http://soccernews.ru

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Пьянь

Жесть. Безумные деньги за это полено.

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