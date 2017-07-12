Хамес обратился к болельщикам "Реала"

Новоиспеченный полузащитник мюнхенской "Баварии" Хамес Родригес обратился к болельщикам мадридского "Реала".

"Дорогие "мадридистас", я благодарен за все хорошие моменты, которые мы разделили с вами в течение трех замечательных лет. Я рад, что смог одеть эту футболку, которую я всегда носил с гордостью. Я могу сказать только спасибо за вашу любовь, я возьму с собой только лучшие впечатления. Спасибо за все", - цитирует 25-летнего хавбека Marca.

Напомним, "Реал" не смог навязать свои условия по аренде Хамеса "Баварии". | soccernews.ru