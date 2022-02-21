Хамес объяснил свой уход из "Эвертона"

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Хамес объяснил свой уход из "Эвертона"

Фото твиттер Хамеса Родригеса

Полузащитник "Аль-Райяна" Хамес Родригес рассказал, что подтолкнуло его к решению покинуть "Эвертон".

Напомним, что колумбиец сменил команду в сентябре прошлого года.

"Я хотел остаться в "Эвертоне". Это отличный клуб с невероятными болельщиками, но я столкнулся с тренером, который на меня не рассчитывал", - цитирует колумбийца твиттер журналиста Фабрицио Романо.

В момент ухода Хамеса из "Эвертона" команду возглавлял Рафаэль Бенитес, которого уволили в январе.

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