Хамес определился со своим будущим в "Баварии"

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес определился со своим будущим в мюнхенском клубе.

Как сообщает Tuttosport со ссылкой на Bild, 27-летний колумбиец решил сменить команду по окончании текущего сезона.

Хавбек, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", рассчитывает следующим летом перебраться в "Ювентус".

Агент Хамеса уже работает над тем, чтобы его клиент присоединился к "старой синьоре".

Напомним, что у "Баварии" есть право выкупа футболиста за 42 миллиона евро.

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