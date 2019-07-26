Хамес остается в "Реале"

Колумбийский полузащитник "Реала" Хамес Родригес не покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает El Chiringuito.

Возможно такое решение клуба связано с тяжелой травмой хавбека Марко Асенсио, который выбыл из строя на 6-9 месяцев.

Ранее сообщалось, что интерес к Родригесу проявляли "Атлетико" и "Наполи". "Реал" был готов продать колумбийца за 42 миллиона евро.

Напомним, что последние два сезона 27-летний Родригес выступал за "Баварию" на правах аренды. Мюнхенский клуб имел право выкупить его трансфер за 42 миллиона евро, но отказался от сделки.

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