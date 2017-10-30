Хамес: "Отставка Анчелотти? Никто не радуется таким вещам"

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес признал, что он не радовался отставке Карло Анчелотти с поста главного тренера команды.

Напомним, что итальянского специалиста на этом посту сменил Юпп Хайнкес.

"Отставка Анчелотти? Никто не радуется таким вещам. Но, к сожалению, футбол таков, события здесь развиваются очень быстро. Мы все, находящиеся в мире футбола, должны принять это. Всегда необходимо иметь в виду, что всё может внезапно измениться. Я могу лишь сказать, что очень благодарен Анчелотти за всё, чему смог научиться у него", - сказал колумбиец.

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