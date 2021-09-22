Хамес переходит в клуб из Катара
Фото: инстаграм Хамеса Родригеса/Автор неизвестен
Полузащитник "Эвертона" и сборной Колумбии Хамес Родригес перейдет в "Аль-Райян" из Катара, сообщает журналиста Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, клубы обо всем договорились, но условия сделки не разглашаются. Футболист уже прошел медицинское обследование и в ближайшее время подпишет личный контракт.
30-летний Родригес выступал за "Эвертон" с 2020 года, провел за клуб 26 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал девять результативных передач.
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