Хамес переходит в клуб из Катара

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Хамес переходит в клуб из Катара

Фото: инстаграм Хамеса Родригеса/Автор неизвестен

Полузащитник "Эвертона" и сборной Колумбии Хамес Родригес перейдет в "Аль-Райян" из Катара, сообщает журналиста Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, клубы обо всем договорились, но условия сделки не разглашаются. Футболист уже прошел медицинское обследование и в ближайшее время подпишет личный контракт.

30-летний Родригес выступал за "Эвертон" с 2020 года, провел за клуб 26 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

Не пропустите: "Эвертон" вылетел из Кубка Лиги, проиграв клубу Чемпионшипа. | http://soccernews.ru
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