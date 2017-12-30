Хамес планирует летом вернуться в "Реал"

Теги реал мадридбавария мюнхенхамес родригескриштиану роналдузинедин зидан

Хамес планирует летом вернуться в "Реал"Полузащитник мюнхенской "Баварии" Хамес Родригес, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", планирует летом следующего года вернуться в королевский клуб.

Как информирует испанская пресса, 26-летний хавбек рассчитывает, что его возвращению могут поспособствовать два события - увольнение главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана и требование ведущего бомбардира самого титулованного клуба Европы Криштиану Роналду для своего руководства вернуть колумбийца.

Напомним, вратарь "Реала" может перейти в "Депортиво". | soccernews.ru

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Пьянь

Вернется, чтобы сидеть на лавке.

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