Хамес: "Почему бы "Баварии" не выиграть Лигу Чемпионов?"



Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес считает, что мюнхенский клуб может стать победителем Лиги Чемпионов в нынешнем сезоне.

"Я считаю, что "Бавария" является фаворитом в борьбе за Лигу Чемпионов. У нас отличный состав, укомплектованный прекрасными футболистами. Почему бы нам не выиграть Лигу Чемпионов?" - приводит слова Хамеса официальный сайт Бундеслиги.

Напомним, что в 1/8 финала "Бавария" сыграет с турецким "Бешикташем".

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