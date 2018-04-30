Хамес поделился ожиданиями от ответного матча с "Реалом"

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес высказался в преддверии ответного полуфинального матча Лиги Чемпионов против "Реала".

"Всегда приятно возвращаться туда, где когда-то был твой дом. У меня смешанные, но приятные чувства. Хочу провести отличный матч и добраться до финала. Мы все мечтаем об этом. Не думаю, что нам нужно многое менять в своей игре. Необходимо сыграть качественно, с желанием и интенсивностью. У нас есть шанс" - приводит слова Хамеса официальный твиттер клуба.

Напомним, что матч "Реал" - "Бавария" состоится во вторник в 21:45 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась победой "сливочных" со счётом 2:1.

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