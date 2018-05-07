Хамес поделился планами на ЧМ-2018

Хавбек сборной Колумбии Хамес Родригес рассказал о планах на предстоящий ЧМ-2018.

"Я хочу хорошо сыграть на Чемпионате Мира и помочь команде дойти до полуфинала или финала - почему бы и нет? Встретиться с Германией в финале ЧМ? Конечно. Было бы здорово" - приводит слова Хамеса AS.

Напомним, что на групповом этапе Колумбия сыграет против Польши, Сенегала и Японии.

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