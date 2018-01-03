Хамес подписался на аккаунт порноактрисы в твиттере

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Хамес подписался на аккаунт порноактрисы в твиттере

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес подружился в твиттере с порноактрисой Кендрой Ласт.

Стоит отметить, что в минувшем году футболист развелся с Даниэлой Оспиной после шести лет брака.

Фото: Кендра Ласт.

Не пропустите: Хамес планирует летом вернуться в "Реал". | http://soccernews.ru

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