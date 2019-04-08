Хамес получил европейское гражданство

Хавбек "Баварии" Хамес Родригес, права на которого принадлежат "Реалу", стал гражданином Испании.

Таким образом, 27-летний колумбиец более не является легионером в европейских чемпионатах.

Напомним, что Хамес перебрался в Европу в 2010 году. Последние два сезона игрок проводит в аренде в "Баварии".

В этом сезоне Хамес провел 25 матчей, в которых отметился 7 голами и 6 ассистами.

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