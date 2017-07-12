Хамес получил в "Баварии" 11-й номер

Новичок "Баварии" колумбийский полузащитник Хамес Родригес будет играть под 11-м номером.

Напомним, что мюнхенский клуб арендовал 26-летнего Родригеса у "Реала" на два года за 10 миллионов евро.

Фото: Хамес в "Баварии" .

В 2019 году "Бавария" сможет выкупить игрока за 45 миллионов евро.

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