Хамес поссорился на тренировке с Руди

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Хамес поссорился на тренировке с Руди

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес поссорился на тренировке с партнёром по команде Себастьяном Руди, сообщает немецкая пресса.

Между футболистами произошла стычка, которая переросла в словесный конфликт. После завершения занятия колумбиец и немец пожали друг другу руки.

В этом сезоне 26-летний Хамес сыграл за "Баварию" 20 матчей, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. В активе 27-летнего Руди 21 игра и 1 ассист.

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