Хамес поучаствовал в 11 голах в семи последних матчах Бундеслиги

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес забил гол и сделал результативную передачу в матче 29-го тура чемпионата Германии против "Аугсбурга".

Таким образом, 26-летний колумбиец поучаствовал в 11 голах в семи последних матчах Бундеслиги. На его счету 4 мяча и 7 ассистов.

Всего в этом сезоне Хамес сыграл за "Баварию" 30 матчей, забил 6 голов и сделал 12 результативных передач.

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