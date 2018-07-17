Хамес принял решение по своему будущему

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Хамес Родригес, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", принял решение по своему будущему.

Так, по сведениям ESPN, 27-летний хавбек намерен в полном объеме выполнить условия трудового соглашения с чемпионами Германии. Поэтому его возвращение на "Сантьяго Бернабеу" этим летом полностью исключается.

В прошлом сезоне Хамес забил 8 мячей и сделал 14 результативных передач в 39 матчах за "Баварию".

Напомним, "Бавария" также не намерена отпускать Хамеса. | soccernews.ru