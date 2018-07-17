Хамес принял решение по своему будущему

Теги бавария мюнхенхамес родригесреал мадрид

Хамес принял решение по своему будущемуПолузащитник мюнхенской "Баварии" Хамес Родригес, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", принял решение по своему будущему.

Так, по сведениям ESPN, 27-летний хавбек намерен в полном объеме выполнить условия трудового соглашения с чемпионами Германии. Поэтому его возвращение на "Сантьяго Бернабеу" этим летом полностью исключается.

В прошлом сезоне Хамес забил 8 мячей и сделал 14 результативных передач в 39 матчах за "Баварию".

Напомним, "Бавария" также не намерена отпускать Хамеса. | soccernews.ru

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